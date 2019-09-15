56 لاعباً ولاعبة يمثلون أصحاب الهمم في «بارالمبية غرب آسيا»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تفتتح اليوم في صالة حمزة بمدينة الحسين للشباب، بالعاصمة الأردنية عمّان النسخة الثانية لدورة ألعاب منطقة غرب آسيا البارالمبية، بمشاركة 700 رياضي ورياضية من 12 دولة يتنافسون على 300 ميدالية في 6 ألعاب هي ألعاب القوى، كرة الطاولة، كرة السلة للكراسي المتحركة، رفع الأثقال، كرة الهدف للمكفوفين، والبوشيا، وتشارك الإمارات ببعثة كبيرة تضم 56 لاعباً ولاعبة منهم 24 لاعباً ولاعبة، في ألعاب القوى، و8 في رفعات القوة، و6 في قائمة البوتشيا، ولاعبين في تنس الطاولة، بالإضافة إلى 10 لاعبين يمثلون منتخب السلة على الكراسي المتحركة، و6 لاعبين في منتخب كرة الهدف للمكفوفين.

ويترأس البعثة، محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية رئيس اتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، وتضم ذيبان المهيري الأمين العام لاتحاد رياضة المعاقين مديراً للبعثة.

وأكد الهاملي، أن أعضاء المنتخب يسعون إلى التمثيل المشرّف في هذه التظاهرة التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية، كونها تجمع عدداً كبيراً من منتخبات غرب آسيا مما يزيد من تطور لاعبي رياضة أصحاب الهمم في المنطقة، معرباَ عن شكره للقيادة الرشيدة التي تولي أصحاب الهمم اهتماماً كبيراً ومستمراً، مما انعكس إيجابياً في الوصول إلى منصات التتويج في المحافل القارية والدولية الأمر الذي يضاعف من مسؤولية لاعبينا لتحقيق المزيد من النجاح.

بصمة

وأشار الهاملي إلى أن منتخب الإمارات يسعى لترك بصمة جديدة، في البطولة وأن الجميع على قدر المسؤولية، وقال: أبطالنا من أصحاب الهمم قطفوا ثمار الاهتمام بالوصول إلى منصات التتويج في المحافل القارية والدولية التي هي مصدر فخر واعتزاز، ونحن مقبلون على مشاهدة جيل جديد من فرسان الإرادة من خلال التألق المنتظر للاعبين الشباب الذين استعدوا جيداً.

وأضاف:نتطلع إلى المشاركة في الألعاب البارالمبية «طوكيو 2020».