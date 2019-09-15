تكريم خليجي للأولمبياد الخاص الإماراتي

المصدر: مسقط - البيان الرياضي

تم تكريم مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، ضمن حفل التكريم على هامش الاجتماع الخامس لوزراء العمل والشؤون والتنمية الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج ، الذي استضافته العاصمة العمانية مسقط لتكريم الشخصيات والمؤسسات والشركات الرائدة في القطاع الخاص والعمل الاجتماعي، وتم ترشيح المؤسسة من قبل وزارة تنمية المجتمع كونها إحدى مؤسسات النفع العام الرائدة لعامي 2018 و2019 لدورها في دعم وتمكين أصحاب الهمم من خلال الرياضة والبرامج المجتمعية.

وتسلمت التكريم فاطمة إبراهيم محمد مديرة الاستراتيجية والمشاريع في مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي بحضور الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج ، والذي أثنى على المساعي الخيرة وجهود دول المجلس لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك تحقيقاً لتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من التعاون والترابط

حضر التكريم وزراء ووكلاء وزارات العمل والتنمية الاجتماعية وممثلو الجهات التنموية الرائدة في دول الخليج ، وتم تكريم مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي واختيار مشروع «الرياضيون صغار السن» للتكريم بشكل خاص وهو برنامج يعطي الفرصة للرياضيين صغار السن من عمر السنتين إلى السنوات السبع من ممارسة الرياضة بشكل مستدام.

وقال طلال الهاشمي المدير التنفيذي لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي: نحن فخورون بتحقيقنا لهذه المنجزات التي تضاف إلى إنجازات الدولة ، والتي كان لها من الأثر الكبير في تنمية قطاع خدمات أصحاب الهمم، ونهدي الإنجاز لقيادتنا الرشيدة ولجميع اللاعبين وأسرهم.