«أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو» تختتم في لوس أنجليس اليوم

المصدر: لوس أنجليس - وام

تختتم في الثامنة من مساء اليوم بتوقيت لوس أنجليس منافسات الجولة الثالثة من النسخة الخامسة لبطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو التي انطلقت أمس من صالة جامعة أسوزا باسيفيك بمدينة لوس أنجليس الأمريكية، حيث تتضمن المنافسات ا،لنزالات المخصصة لفئات الأحزمة البنفسجي والبني والأسود للبالغين والأساتذة للرجال والسيدات.

وتبدأ نزالات اليوم الأخير في العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت لوس أنجليس بالأدوار التمهيدية في الفئات المشار إليها فيما تبدأ نزالات الأدوار النهائية للحزام الأسود من الساعة الثالثة مساء بتوقيت لوس أنجليس الثانية صباحاً بتوقيت أبوظبي بمشاركة نخبة متميزة من المصنفين الأوائل عالمياً من 50 دولة بمختلف القارات في مختلف الفئات لأحزمة البنفسجي والبني والأسود.

جاهزية

وأكد الأسطورة البرازيلي ريكاردو أيفانيجليستا جاهزيته للمشاركة في المنافسات لفئة البالغين، والقتال على المراكز الأولى كالعادة، متوقعاً أن تكون النزالات قوية في ضوء تواجد عدد كبير من اللاعبين المصنفين من كل من الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل ودول أوروبا في نفس فئته، مشيراً إلى أنه لن يجري أية تغييرات على طريقته في اللعب التي تقوم على أسلوب اللعب «العالي»، والمبادرة بالهجوم، مع الأخذ في الاعتبار تغيير تلك الطريقة بشكل مفاجئ في ضوء إمكانات اللاعب المنافس.

وأكد ريكاردو أن تجربة الإمارات في نشر وتطوير رياضة الجوجيتسو هي الأفضل والأكثر تميزا في العالم، وقال: الإمارات نجحت في أن تعطي قبلة الحياة لتلك الرياضة التي كانت مغمورة، ولم تكتف بذلك بل وطورتها وساهمت في صناعة مجد وتاريخ أبطالها العالميين من خلال تنظيم أقوى البطولات العالمية، وإيجاد أبرز المنصات وأكبر الجوائز المالية لهم، واستقطاب أهم المدربين في العالم للعمل بمشروعها بما حقق نقلة نوعية هائلة للعبة، وصنع جماهيريتها حول العالم .