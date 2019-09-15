«سوبر الطائرة» يفتح شهية شباب الأهلي لألقاب الموسم

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

افتتح شباب الأهلي موسمه بالتتويج بكأس سوبر الطائرة على حساب العين، ما لاقى ارتياحاً كبيراً لدى «الفرسان» وأثلج صدر اللاعبين والإدارة باعتبار التتويج ببطولة في بداية الموسم «فال خير» ودفعة معنوية وحافزاً لبطولات الموسم.

«السوبر» الذي جمع شباب الأهلي بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والعين بطل الدوري للموسم الماضي، قدما مستوى فنياً عالياً، فقد بدأ «الفرسان» بقوة ونجح في حسم الشوطين الأولين بسهولة وفاز على التوالي 25- 17، و25/‏9، وسط غياب وتراجع المنافس، وقد ظن الكثير من المشجعين أن «الفرسان» قد حسم المواجهة لصالحه، ويتبقى له شوط ثالث وأخير وسيحسمه مثل سابقه، لكن «الزعيم» فاجأ الجميع واسترد مستواه المعهود محققاً فوزاً صعباً في الشوط الثالث بنتيجة 25- 22، ما أدى إلى دخول الفريقين المرحلة الأخيرة والحاسمة، في الشوط الرابع، والذي يعد الأكثر إثارة حيث إنه ظل «سيجال» «نقطة هنا وأخرى هناك»، حتى اللحظات الأخيرة والتي كتبت النهاية السعيدة «للفرسان» بفوزه بنتيجة 29 - 27 وتتويج شباب الأهلي بسوبر الطائرة باكورة بطولات الموسم.

إشادة

وأشاد اللواء محمد أحمد المري رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية في شركة شباب الأهلي بالمستوى الفني العالي الذي قدمه الفريقان، ومشيراً إلى أن المباراة حملت الكثير من الإثارة والفنيات العالية، ومشيداً بمثابرة لاعبيه والإصرار على تحقيق الفوز أمام العين، والتتويج بكأس البطولة. وقال ملاحظتي الوحيدة خلال المباراة هي ضعف الحضور الجماهيري.