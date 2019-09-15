الرزوقي يبحث مع «الشارقة للدفاع عن النفس» تنظيم بطولة دولية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وصف اللواء (م) ناصر عبد الرزاق الرزوقي، الدور الذي قام به نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في تطور رياضة الكاراتيه في الدولة، وعلى مستوى دول غرب آسيا، يعد مؤثراً، وساهم بقوة في صلب النقلة النوعية لتطور الكاراتيه محلياً وقارياً، من خلال استضافة بطولة غرب آسيا، والعمل بشكل كبير على نشر رياضة الكاراتيه في إمارة الشارقة، وهو ما ساهم باستكشاف لاعبين موهوبين مميزين، رفع من سقف تطلعات كاراتيه الإمارات.

وبيّن اللواء (م) ناصر الرزوقي، أن مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه، إدارة نادي الدفاع عن النفس، ستنظم بطولة دولية كبرى بالكاراتيه، وأن اتحاد اللعبة يدعم تنظيمها بشكل كامل، معبراً عن سعادته لذلك.

جاء ذلك خلال استقبال نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس أمس، اللواء (م) ناصر الرزوقي.