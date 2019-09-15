الوهيبي: اتحاد السباحة المسؤول عن كل البطولات المحلية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد عبدالله الوهيبي الأمين العام لاتحاد السباحة أن بطولات الاتحاد المحلية هي المعتمدة والمؤهلة للحصول على درجات التفوق الدراسي والمنح في أي دولة خارجياً أو في الإمارات، مشيراً إلى أن كل البطولات المحلية التي تقام في الدولة تعد بطولات ودية، كما أن نتائجها لا تؤهل للحصول على درجات التفوق الرياضي في أي دولة من دون الرجوع للاتحاد.

وقد جاء ذلك رداً على العديد من الاستفسارات التي تصل إلى إدارة الاتحاد عن البطولات الخاصة بالأكاديميات والتي تقام في الإمارات، حيث أوضح الوهيبي أنه يجرى التنسيق مع مجمع حمدان الرياضي لكي لا يستضيف أي بطولة سباحة للأكاديميات الخاصة ما لم تحصل على موافقة مسبقة من اتحاد السباحة الذي بدوره هو المسؤول الأول عن توفير الحكام كل البطولات الخاصة والرسمية، للتناسب مع القانون الدولي للسباحة الذي يقر عدم إقامة أي بطولة خاصة بالسباحة من دون الرجوع إلى الاتحاد المعني بالسباحة في الدولة.

كما أشار الوهيبي إلى أن هناك سباحين نجحوا من قبل في تمثيل منتخبات بلادهم بعد أن فازوا هنا بإحدى بطولات الاتحاد المحلية.

وأكد الوهيبي أن الخطوة القادمة للاتحاد هي عدم اعتماد إقامة أي بطولة أو نتيجة، وعلى جميع السباحين في الدولة أن يكونوا مسجلين ويحملوا بطاقة التسجيل سواء كان ذلك في نادٍ أو أكاديمية خاصة، وهو الدور الرقابي الذي يقوم به الاتحاد لضمان سلامة كافة الممارسين للعبة.