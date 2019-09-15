انطلاق أول دوري للسنوكر في الإمارات بطولة

المصدر: دبي- ياسر قاسم

انطلقت منافسات دوري الإمارات للسنوكر لأول مرة، اعتباراً من هذا الموسم، وتم توزيع اللاعبين على قسمين في كل من أبوظبي ودبي، وأسفرت نتائج الأسبوعين الأول والثاني في دبي، عن فوز محمد الجوكر على هيثم مجدي 3-0، وكريم طارق على نايتن جوبتا 3-1، ضمن المجموعة الأولى، وروشن دي سوزا على فاروق نسيم 3-0، وابهاني ريدي على عناية الله بنفس النتيجة، لحساب المجموعة الثانية، وعبد الله العطار على وليد سالم 3-0 أيضاً، وساجد صديق على محمد ياسر 3-1، ضمن المجموعة الثالثة.

كما فاز بدر عبيد على نعيم خالد 3-0، وآفاق أحمد على محمد علي سعيد 3-2، لحساب المجموعة الرابعة، وعبد الرحمن سيف على محمد مصطفى 3-0، وعبد الله مجرن على محمد سليمان 3-1، لحساب المجموعة الخامسة.