13 ميدالية للإمارات في بطولة البلقان لناشئي الجوجيتسو

المصدر: وام

حصد أبطال الإمارات للجوجيتسو 13 ميدالية ملونة في بطولة البلقان للناشئين تحت 18 سنة، التي أقيمت اليوم بمدينة بوخاريست الرومانية تحت مظلة الاتحاد الدولي للجوجيتسو.

وتشتمل الميداليات الـ 13 على 7 ذهبيات و4 فضيات وبرونزيتين، وذلك في إنجاز كبير وغير مسبوق وضع منتخب الإمارات في مقدمة الترتيب لمختلف الدول المشاركة في الحدث.

وأحرز الذهب كل من زايد سالم علي، وسعيد السويدي، وعبدالرحمن حيدره، وخالد الشحي، وخالد العولقي، وهزاع القبيسي وسالم الظاهري، وفاز بالميداليات الفضية كل من سعيد السويدي، وسعيد الشحي، وسلطان الحوسني، وحمد القبيسي، أما البرونزيتان فقد فاز بهما كل من نايف المنصوري وجاسم الزعابي.

وبهذا الإنجاز الكبير ينهي منتخبنا مشاركته في البطولة ويعود إلى أرض الوطن اليوم بعد أن اطمأن الجهاز الفني على مستوى اللاعبين.

وأكد البرازيلي رامون ليموس، المدير الفني لمنتخبنا الوطني، أن مشاركة منتخب الإمارات جاءت ناجحة بكل المقاييس، سواء في بطولة الأشبال تحت 16 سنة التي تم حصد 9 ميداليات فيها أول أمس، أو بطولة الناشئين تحت 18 سنة التي شاركنا فيها بـ 13 لاعبا وتم حصد 13 ميدالية ملونة بها، مشيراً إلى أن هاتين البطولتين كانتا أفضل إعداد للمشاركة في بطولة العالم التي تنظمها الإمارات للناشئين والشباب والكبار نوفمبر المقبل، والتي تعد الهدف الأكبر للاتحاد ولكل اللاعبين في الوقت الراهن.