450 ألف درهم جوائز سباق المرحباني للبوانيش الشراعية

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

يقام اليوم، بكورنيش العاصمة أبوظبي، سباق المرحباني للبوانيش الشراعية، الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت. ويعد سباق المرحباني الجولة الثانية ضمن روزنامة النادي لسباقات التراثي البحري موسم 2019 في فئة البوانيش الشراعية ،وتحظى فئة البوانيش الشراعية باهتمام بالغ كونها واحدة من أهم معالم التراث البحري الإماراتي . ورصدت اللجنة المنظمة للسباق 450 ألف درهم إجمالي جوائز للفائزين بالمراكز الأولى في السباق.

وأعرب أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت عن ثقته في خروج سباق المرحباني بمستوى مميز، مؤكداً أن إدارة النادي بذلت مجهودات كبيرة من أجل انطلاقة مميزة للموسم الذي تطمح لأن يكون مختلفاً وأكثر تطوراً.