استقبال حافل بالورود لمنتخب الدراجات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حظيت بعثة منتخب الدراجات باستقبال حافل لدى وصولها، أمس، مطار دبي عقب مشاركتها في بطولة كأس آسيا للمضمار في نيودلهي، وقام أسامة الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات، وخالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، بتطويق أعناق اللاعبين والجهازين الفني والإداري بالورود تقديراً لإنجازهم، والذي تضمن الفوز بثلاث ميداليات: ذهبية يوسف محمد ميرزا في سباق «الأمونيوم»، وفضية أحمد المنصوري في سباق النقاط، وبرونزية المنتخب في سباق المطاردة الفرقية.

حضر الاستقبال عبد الناصر الشامسي أمين عام الاتحاد، وعبد الكريم الزرعوني المدير المالي، وحارب العلي مدير العلاقات الدولية.

وأشاد أسامة الشعفار بإنجاز المنتخب، والذي يؤكد تطور اللعبة بالدولة ووصولها إلى مستوى يؤهلها لتحقيق أفضل النتائج في أكبر البطولات، متمنيا تحقيق المنتخب المزيد من الإنجازات، وهنأ خالد المدفع أسرة دراجات الإمارات بالنتائج المشرفة للمنتخب في كأس آسيا للمضمار، ما يؤكد تقدم وتطور اللعبة ومكانتها المتميزة. وأشاد عبد الناصر الشامسي رئيس لجنة المنتخبات، بإنجاز يوسف ميرزا ورفاقه في البطولة الآسيوية،ما يؤكد على مكانة دراجات الإمـارات علـى المستــوى القـاري.