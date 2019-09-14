سباق الزمن بمونديال فورمولا 2 في البرتغال اليوم

المصدر: ريبادورو - البيان الرياضي

تنطلق اليوم منافسات سباق أفضل زمن إيذاناً بتدشين فعاليات الجولة الرابعة من بطولة العالم لزوارق فورمولا 2 على نهر دورو بمدينة ريبادورو البرتغالية الجبلية، من أجل تحقيق انطلاقة متقدمة لضمان أفضل النتائج وقامت اللجنة المنظمة بتقسيم السباق إلى ثلاث تصفيات مختلفة

وتتضمن المشاركة الإماراتية في البطولة 3 فرق هي فريق أبوظبي من خلال زورقي أبوظبي 35 وأبوظبي 36 وفريق الفيكتوري تيم عبر الزورقين فيكتوري 4 بقيادة أحمد الفهيم، وفيكتوري 27 بقيادة منصور المنصوري اللذين يأملان في وضع بصمة في المنافسات وفريق الشارقة بزورق واحد.

ويبحث فريق أبوظبي في الجولة عن حسم لقب العام والبطولة لمصلحته خاصة وأنه يبتعد بفارق كبير في الصدارة عن منافسيه بعد أن حلق الصاعد راشد القمزي على زورق أبوظبي في الصدارة برصيد 55 نقطة، وحرص سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية على التواصل مع بعثة فريق أبوظبي والاطمئنان على الإعداد والتجهيز الخاص بزوارق الفريق قبل المشاركة وشجع سموه الأبطال المشاركين بالفريق كي يقدموا أفضل مستويات في تلك الجولة.

طموحات

ويخوض أمراء البحار في فريق الفيكتوري تيم المنافسات بطموحات كبيرة، ويعمل الفريق عبر الكادر الفني الذي يشرف عليه الإيطالي فرانكو كارلفيلو مدير فرق فورموا 1 و2 و4 يعمل على تطوير أداء الزوارق التي تحمل علامة «صنع في الإمارات» من أجل تسجيل أفضل توقيت ومجاراة باقي الزوارق المشاركة في المحفل الكبير والذي يجمع ما يزيد على 20 زورقاً.

وسجل زورقا فيكتوري 4 و27 حضوراً مستمراً في البطولة العالمية هذا الموسم والتي انطلقت من لاتفيا ثم النرويج وإيطاليا ويتطلع الفريق في الجولة الحالية إلى تحقيق أفضل النتائج.

إعداد

كشف سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي عن الإعداد الجيد الذي قام به الطاقم الفني للفريق قبل هذه الجولة وقال: مستوانا ثابت منذ بدء الموسم في هذه البطولة ولم نتخلف عن الصعود لمنصة التتويج في أي جولة، وأكد أنه تعرض لسوء حظ في الجولات الماضية ماأبعده عن منصة التتويج.