19 فئة في بطولة دبا لبناء الأجسام والفيزيك

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أكد سالم الصريدي رئيس اللجنة المنظمة لبطولة دبا لبناء الأجسام والفيزيك، بنسختها الثالثة، اعتماد اللجنة الفنية إقامة المنافسات في 19 فئة، ويشارك في المنافسات 180 لاعبا في كافة الفئات في منافسات الرجال والشباب، وتقام في مسرح دبا الفجيرة للثقافة والفنون ،وتتضمن بناء الأجسام والبودي ستايل والكلاسيك للشباب والرجال ومسكلر فزيك، وأكد الصريدي أن اللجنة المنظمة ستقوم بتكريم عدد من الأبطال الذين مثلوا مركز دبا لبناء الأجسام في المنتخبات.

وأشاد محمد عبد الرحيم المري الأمين العام لاتحاد الإمارات لبناء الأجسام، بجهود اللجنة المنظمة لبطولة دبا لبناء الأجسام والفيزيك بنسختها الثالثة، والتي تعتبر من البطولات المميزة في الناحيتين التنافسية والتنظيمية، مؤكدا أن الاتحاد وبتوجيهات الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس الإدارة، لن يدخر جهدا في دعم النقلة النوعية للبطولة لتواصل نجاحها.

وتبلغ قيمة جوائز البطولة 30 ألف درهم إضافة إلى شهادة من اتحاد اللعبة، وينال البطل في فئة بطل الأبطال 7000 درهم، والثاني 5000 درهم والثالث 3000 درهم.