700 لاعب يدشنون «أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو» في لوس أنجليس اليوم

المصدر: لوس أنجليس - وام

تنطلق اليوم بصالة جامعة أسوزا بمدينة لوس أنجليس في ولاية كاليفورنيا منافسات الجولة الثالثة من النسخة الخامسة لبطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، بمشاركة ما يقرب من 700 لاعب ولاعبة من 137 أكاديمية عبر 50 دولة يتنافسون على جوائز مالية قدرها 225 ألف دولار مقدمة من شركة (I.V.I) الذراع التنظيمية للبطولات في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وتقام النزالات على 5 أبسطة مختلفة بشكل متوازٍ في الوقت نفسه، وتشارك أندية الإمارات بـ 97 لاعباً، ويمثل نادي الوحدة 31 لاعباً ولاعبة، و«A.F.N.T» التابعة للقوات المسلحة 19 لاعباً، والظفرة 14 لاعباً ولاعبة، والعين 12 لاعباً ولاعبة، والجزيرة 11 لاعباً ولاعبة، وبني ياس 8 لاعبين، والشارقة لاعبان، ونجح لاعبو ولاعبات أندية الإمارات أمس في اجتياز إجراءات الوزن بنجاح.

ملك البساط

ويشارك في نزالات ملك البساط 8 لاعبين من أساطير الجوجيتسو هم الأمريكي ناثان مينديلسون، والنرويجي تومي لانجاكر، والسويدي ماكس ليندبلاد، والبرازيليون دييجو رامالهو، وجوستافو باتيستا، وايزاك براز، ومانويل ريبامار، وماركوس تينوكو.

وأكد طارق البحري مدير جولات أبوظبي غراند سلام أنه على ضوء تعليمات مجلس إدارة الاتحاد برئاسة عبد المنعم الهاشمي تمت ترقية الفئات المسموح لها بالمشاركة مع استبعاد فئة الحزام الأبيض «المبتدئين» لضمان قوة المنافسة، وتم السماح لمشاركة فئة الناشئين من مواليد 2002 و2003 للحزام الأزرق بنين وبنات، والبالغين من مواليد 2001 وما قبلها، للأحزمة الأزرق والبنفسجي والبني والأسود، أما فئة الأساتذة 1 من مواليد 1989 وما قبلها فسوف يسمح لها بالمشاركة في مختلف أوزان الأحزمة الأزرق والبنفسجي والبني والأسود، وفئة الأساتذة 2 من مواليد 1983 وما قبلها فسوف يشاركون أيضاً في الأحزمة الأربعة نفسها.

وأشار إلى أنه بالنسبة لفئة الناشئات فتقرر السماح بمشاركة مواليد 2002 و2003 الحزام الأزرق، والبالغات من مواليد 2001 وما قبلها في الأحزمة الأربعة الأزرق والبنفسجي والبني والأسود.

أهمية

وحول أهمية جولة لوس أنجليس قال: إلى جانب الجوائز المالية التي تعد الأكبر في العالم لأي بطولة تقام بنظام الجولات فإنها مهمة بالنسبة للمنافسة على المراكز الأولى في التصنيف الدولي الذي يتحدد على ضوئه الفائزون بجوائز أبوظبي العالمية في كل فئة، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول والميدالية الذهبية من خلال جولة لوس أنجليس غراند سلام على 200 نقطة في التصنيف، والثاني على 160 نقطة والثالث على 120 نقطة.

الأول

أكد خالد الهنائي المدير التشغيلي لنادي الوحدة المشرف العام على نشاط الجوجيتسو أن لاعبي الوحدة استعدوا جيداً لجولة لوس انجليس، من خلال معسكر في أبوظبي، ومعسكر في لوس أنجليس، وقال: هدفنا في الموسم الحالي تحسين ترتيبنا الدولي والصعود إلى المركز الثاني أو الأول عالمياً رغم أننا نعلم أن التحدي كبير.

وأشار إلى أن الوحدة أنهى الموسم الماضي متصدراً الأندية والأكاديميات المحلية، وحاصلاً على المركز الثالث «عالمياً»، وقال: على ضوء توجيهات الإدارة العليا بالنادي برئاسة سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس النادي فإن الوحدة يعد رياضة الجوجيتسو من أهم الرياضات، وأنهينا جولة طوكيو غراند سلام بالمركز الثاني، وسنبذل كل ما بوسعنا من أجل تحقيق أفضل المراكز في لوس أنجليس.

دعم

وأضاف: رياضة الجوجيتسو محظوظة بالدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ونحن في نادي الوحدة نجد كل الدعم من الإدارة العليا للنادي.

كما أن مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي للجوجيتسو برئاسة عبد المنعم الهاشمي من أنجح مجالس إدارات الاتحادات في الدولة، ويجب على الأندية أن تهتم بتلك الرياضة لتمد المنتخبات بأفضل المواهب بما يعزز نتائج الإمارات «آسيوياً وعالمياً» للوصول إلى الصدارة العالمية في مدة لا تزيد على 5 سنوات.