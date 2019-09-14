9 ميداليات للإمارات في «عالمية أشبال الجوجيتسو»

المصدر: بوخاريست - وام

انتزع أبطال الإمارات للجوجيتسو 9 ميداليات ملونة في بطولة العالم للأشبال تحت 16 سنة في بوخاريست (5 ذهبيات و3 فضيات وبرونزية).

حلّق بالذهب كل من محمد الشحي، ومحمد الكتبي، وراشد الشحي، وفرج العولقي، وسيف المنصوري في أوزان 38 و46 و 50و60 و70 كغم.

وأحرز الفضيات كل من سهيل إسماعيل، ومحمد الكعبي، وسعود الحوسني، في أوزان 42 و 46 و 60 كغم، فيما نال البرونزية حمد الشحي.

وتصدر أبطالنا بهذه الميداليات منافسات البطولة.

وأكد مبارك المنهالي، مدير الإدارة الفنية باتحاد الجوجيتسو، أن أبطال الإمارات كانوا عند حسن الظن، مشيراً إلى أن تحقيق 9 ميداليات من خلال مشاركة 12 لاعباً شاركوا في البطولة يُعدّ إنجازاً كبيراً، وقال: «نهائي بعض الأوزان كان إماراتياً خالصاً، حيث التقى محمد الكتبي ومحمد الكعبي في نهائي وزن 46 ك، فرج العولقي وسعود الحوسني في نهائي وزن 60 ك».