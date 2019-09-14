شباب الأهلي «سوبر» الكرة الطائرة

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

توّجت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، عضو مجلس إدارة اتحاد الطائرة، فريق شباب الأهلي، أمس، بكأس السوبر للكرة الطائرة، عقب فوزه على العين 3 - 1 بصالة نادي الجزيرة، ودخل شباب الأهلي المباراة بحماس شديد وباغت العين بضربات حاسمة، وأنهى الشوط الأول لمصلحته بنتيجة 25 - 17، واستمر أداء «الفرسان» في تصاعد خلال الشوط الثاني وحسمه لمصلحته 25 - 9، ونجح العين وقدّم أداءً مميزاً في الشوط الثالث، وحسمه لمصلحته 25-22.

وكان الشوط الرابع أكثر إثارة، واستمر التعادل حتى اللحظات الأخيرة، ليحسمه شباب الأهلي بنتيجة 29 - 27 ليتوج بكأس السوبر.

حضر المباراة د. أحمد المطوع، الأمين العام للاتحاد، واللواء محمد أحمد المري، رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية في نادي شباب الأهلي، وخميس الكعبي، رئيس مجلس إدارة شركة العين للألعاب الرياضية.