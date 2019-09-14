غياب نصف اللاعبين عن تدريبات منتخب اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

جاءت الحصة التدريبية الأولى بمحطة إعداد منتخب رجال اليد خارج التوقعات ولم ترقَ للطموحات بغياب أكثر من نصف عناصر المنتخب، بدواعي الظروف الوظيفية والإصابات، ويختتم المنتخب اليوم محطة إعداده الثالثة ضمن التحضيرات للمشاركة في البطولة الآسيوية التاسعة عشرة والتي تحتضنها دولة الكويت الشقيقة خلال الفترة من 15 ولغاية 30 يناير 2020 والمؤهلة لكأس العالم 2021 بجمهورية مصر العربية.

ورغم غياب أكثر من نصف قائمة المنتخب والذي شهده محمد عبدالله شريف نائب رئيس الاتحاد، حرص الجهاز الفني المكون من المدرب الإسباني خافير ازانزا ومساعده خالد أحمد، وبحضور مدير المنتخب علي المرزوقي، على رفع معدلات اللياقة ، إلى جانب تعزيز العمل المهاري الفردي والانتقال للتشكيلات الثنائية.