شباب الأهلي بطلاً لـ "سوبر" الطائرة

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

توج فريق شباب الأهلي للكرة الطائرة ببطولة كأس السوبر على حساب العين 3/1 الليلة بصالة نادي الجزيرة.

وجمع كأس السوبر شباب الأهلي باعتباره بطل كأس رئيس الدولة والعين بطلا للدوري الموسم الماضي.

دخل شباب الأهلي المباراة بحماس شديد وباغت العين بضربات حاسمة أنهت له الشوط الأول لصالحه بنتيجة 17/25، واستمر أداء "الفرسان" في تصاعد خلال الشوط الثاني وحسمه لصالحه 9/25، لكن "الزعيم" لم يستسلم وقدم شوطاً ثالثاً قوياً تحسن فيه الأداء بشكل كبير، واستغل الفرص المتاحة، مما قاده إلى الفوز بالشوط الثالث 22/25.

ويعتبر الشوط الرابع الأكثر إثارة، حيث إنه ظل ( سيجالا) وظل الفريقان متعادلين حتى اللحظات الأخيرة، بعد حسمه من جانب شباب الأهلي 27/29. واضعا نهاية سعيده للمباراة ومتوجاً بكأس السوبر.

وشهدت المباراة حضوراً جماهيرياً مقنعاً، وسط حضور من المسؤولين في مقدمتهم الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المدير المالي، د. أحمد المطوع الأمين العام للاتحاد، اللواء محمد أحمد المري، رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية في شركة شباب الأهلي، وخميس الكعبي رئيس مجلس إدارة شركة العين للألعاب الرياضية.