9 ميداليات للإمارات في بطولة العالم لأشبال الجوجيتسو برومانيا

المصدر: وام

انتزع أبطال الإمارات للجوجيتسو 9 ميداليات ملونة خلال مشاركتهم في منافسات بطولة العالم للأشبال تحت 16 سنة في العاصمة الرومانية بوخاريست اليوم.

وتتوزع الميداليات التسع على 5 ذهبيات و3 فضيات وبرونزية واحدة.

حلق بالذهب كل من محمد الشحي في وزن 38 كجم، ومحمد الكتبي في وزن 46 كجم، وراشد الشحي في وزن 50 كجم، وفرج العولقي في وزن 60 كجم، وسيف جاسم المنصوري في وزن 70 كجم.

وأحرز الفضيات كل من سهيل إسماعيل في وزن 42 كجم، ومحمد الكعبي في وزن 46 كجم، وسعود الحوسني في وزن 60كجم، فيما توج بالبرونزية اللاعب حمد الشحي.

وبهذه النتائج تكون الإمارات قد تصدرت منافسات بطولة العالم للأشبال التي انطلقت صباح اليوم في العاصمة الرومانية بوخاريست، في انتظار المشاركة غدا في بطولة البلقان للناشئين تحت 18 سنة.

و أكد مبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية بإتحاد الجوجيتسو أن أبطال الإمارات كانوا عند حسن الظن بهم، عندما أبلوا بلاء حسنا في تلك البطولة القوية، مشيرا إلى أن 9 ميداليات من إجمالي 12 لاعبا شاركوا في البطولة يعد إنجازا كبيرا ، وأن الإمارات عندما تشارك في أي بطولة بهذه المرحلة السنية تضع عينها على المراكز الأولى كونها تطبق أفضل برامج تأهيل وإعداد الأبطال في العالم، وفقا لمعدلات ومعايير الاتحاد الدولي للعبة.

وقال المنهالي: نجح أبطال الإمارات في حسم بعض الأوزان ليكون النهائي إماراتيا خالصا، حيث التقى محمد الكتبي ومحمد الكعبي معا في النزال النهائي لوزن 46 كجم، بعد أن تجاوزا المنافسين في كل المراحل التمهيدية والنهائية، كما تكرر المشهد في وزن 60 كجم الذي تواجه فيه بالنهائي فرج العولقي وسعود الحوسني على أثر تجاوزهما لكافة المنافسين في الأدوار التمهيدية والنهائية، وفي وزن 38 كجم فاز لاعبان من الإمارات بميداليتين من إجمالي ثلاث ميداليات إحداهما ذهبية لمحمد الشحي وأخرى برونزية لحمد الشحي.

وأضاف: نشعر بالسعادة البالغة لهذا الإنجاز لأنه يعطينا مؤشرا بأن العمل يسير في الاتجاه الصحيح، وأن مستقبل اللعبة بخير، وأن الجهود المبذولة في البرامج المختلفة تحقق أهدافها، وأشكر اللاعبين على جهودهم، وأتمنى أن يضاعف أبطالنا الإنجازات في بطولة البلقان التي ستنطلق غدا في نفس الصالة بالعاصمة الرومانية بوخاريست.