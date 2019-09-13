الزحمي: نتائج «خليجي الكويت» تؤكد تطوّر سباحة الإمارات

المصدر: الكويت- أحمد عبداللطيف

أكد عبد الله مبارك الزحمي عضو مجلس إدارة اتحاد السباحة رئيس اللجنة الفنية، رئيس وفد منتخبنا، الذي شارك مؤخراً في النسخة 27 لبطولة الخليج للألعاب المائية، التي استضافتها الكويت على مدار أربعة أيام، أن النتائج الطيبة، التي حققتها البعثة بالحصول على 22 ميدالية ملونة في مختلف فئات ومسابقات السباحة (8 ذهبية- 7 فضية- 7 برونزية)، واحتلال المركز الرابع في الترتيب النهائي، دليل تطور السباحة الإماراتية، خاصة أن سباحي الإمارات حصلوا على أفضل السباحين بالمنطقة في المراحل العمرية 13-14- 15 سنة، وقال الزحمي: شاركنا أيضاً في منافسات كرة الماء، وحققنا المركز الثالث، ورغم البداية الصعبة، وضعف فترة الإعداد، إلا أن ذلك لا يمنع من المشاركة.