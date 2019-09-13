النسخة الثانية لملاكمة المحترفين العالمية تنطلق في دبي اليوم

المصدر: دبي-عماد الدين إبراهيم

يشهد فندق سيزر بلاس بدبي، اليوم، وفي تمام الساعة السادسة مساءً، انطلاقة النسخة الثانية من بطولة رونانتا رمبل لملاكمة المحترفين العالمية، بمشاركة نخبة من أبطال الملاكمة من مختلف دول العالم، من بريطانيا والهند وباكستان وتايلاند.

وأكد أحمد عبد المجيد صديقي عضو اللجنة المنظمة للحدث، اكتمال الترتيبات لانطلاقة البطولة، في نسختها الثانية، والتي باتت حدثاً عالمياً مهماً في روزنامة الملاكمة العالمية، وتحظى بمشاهدة ومتابعة كبيرة من داخل وخارج الدولة، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، لافتاً إلى أن الملاكم الإماراتي الدولي ماجد النقبي، سيمثل الدولة في هذا المحفل العالمي الكبير.