المهيري يشارك في اجتماعات إعداد «طوكيو البارالمبية 2020»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

شارك ذيبان سالم المهيري الأمين العام لاتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، ممثلاً للجنة البارالمبية الإماراتية، في اجتماع رؤساء الوفود المشاركة بدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، والذي عقد مؤخراً، في العاصمة اليابانية، التي تحتضن أصحاب الهمم في الفترة من 25 أغسطس إلى 6 سبتمبر من العام المقبل، وجاء الاجتماع، في إطار استراتيجية التعريف بآليات العمل التي اتخذتها اللجان العاملة، استعداداً لاستضافة هذا المحفل البارالمبي الكبير، كما طرحت اللجنة المنظمة كل البيانات الخاصة بتسجيل اللاعبين وأرقام التأهيل الخاصة بكل لاعب وكذلك عرض كل المواعيد المتعلقة بالتسجيل، والتي تسفر بما يصب في تطوير رياضة أصحاب الهمم الدولية.