كأس «سوبر الطائرة» بين العين وشباب الأهلي الليلة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يلتقي العين وشباب الأهلي، على صالة نادي الجزيرة، في السابعة من مساء اليوم، على كأس السوبر للكرة الطائرة للرجال، في عودة إلى واجهة بطولات اللعبة، بعد غياب طويل، وليقص من خلالها الفريقان شريط افتتاح منافسات الموسم الرياضي الجديد 2019-2020 لمسابقات الرجال، ويدخل العين المباراة، باعتباره بطلاً للدوري العام، وشباب الأهلي بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة في الموسم الماضي، وستكون المباراة فرصة أمام الفريقين لاقتناص لقب جديد في انطلاقة الموسم، إلى جانب الاطمئنان على تحضيرات كل منهما قبل خوض مباريات كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، والتي تنطلق غداً، وبغياب الفريقين عن الجولة الأولى.

تحضيرات وترقب

وأكمل الفريقان تحضيراتهما لمواجهة اليوم، من خلال تدريبات يومية ومعسكرات خاصة، اطمأنت من خلالها الأجهزة الفنية على مدى جاهزية اللاعبين لتلك المواجهة الهامة، خاصة أن لقاء الفريقين دائماً ما يعتبر قمة في الكرة الطائرة، وسط توقعات بإثارة مرتقبة في الموسم الجديد للعبة، مع السماح للفئات المستثناة بالمشاركة في بطولاتها، فيما تحظى مباراة كأس السوبر كذلك، بترقب من باقي أندية الدولة، والتي تحضرت أيضاً لبدء نشاطها من خلال مباريات كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، والتي تبدأ منافساتها غداً، بمشاركة 9 أندية، تم توزيعها على مجموعتين، الأولى تضم أندية العين وبني ياس والنصر وحتا والظفرة، والثانية تجمع أندية شباب الأهلي والجزيرة والوصل والوحدة، بعد انسحاب عجمان من البطولة، ويلتقي في الجولة الافتتاحية للدور التمهيدي للبطولة، بني ياس مع الظفرة، والنصر مع حتا ضمن المجموعة الأولى، والجزيرة مع الوحدة، والوصل مع عجمان ضمن المجموعة الثانية.

الفئات الجديدة

وكان اتحاد الكرة الطائرة، قد أصدر اللائحة المتكاملة الخاصة بضوابط تطبيق قرار صاحب السمو رئيس الدولة، الخاص بالسماح لفئات جديدة بالمشاركة في المسابقات المحلية للرجال والسيدات، وتلك الفئات هي أبناء المواطنات ومواليد الدولة وحملة المراسيم والمقيمون.