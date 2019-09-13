منتخب الرجبي يخوض السباعيات الآسيوية في الصين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

غادرت بعثة منتخب الإمارات للرجبي للصين، للمشاركة بالبطولة الآسيوية لسباعيات الرجبي، التي تنطلق منافساتها غداً، وتضم البعثة كلاً من حمدان سليمان رئيساً وإدارياً للبعثة، والمدرب أبولو بيرليني، ومساعده، واختصاصي علاج وإصابات ملاعب، وعدد 13 لاعباً، وتعد هذه البطولة هي الأكبر على مستوى آسيا، حيث تجمع أفضل منتخبات القارة في هذه الفئة.

وتقام هذه البطولة من ثلاث جولات في ثلاث دول مختلفة، وأقيمت الجولة الأولى بكوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي، بمشاركة 8 دول آسيوية، ولم يقدم منتخبنا الأداء المتوقع في هذه الجولة، واحتل المركز السابع، وتقام هذه الجولة، وهى الثانية بمدينة غوانغدونغ بالصين، بمشاركة ثماني دول قسمت على مجموعتين، وتضم مجموعتنا هونغ كونغ، والصين والفلبين، وتضم الثانية كلاً من اليابان وكوريا وسيرلانكا والصين تايبيه، وتقام الجولة الثالثة الأخيرة خلال الشهر المقبل في سيرلانكا، وبعد انتهائها، يحتسب الترتيب النهائي للمنتخبات المشاركة.

وحرص قيس الظالعي الأمين العام للاتحاد، المرشح لرئاسة الاتحاد الآسيوي، على الالتقاء بأعضاء البعثة، قبل المغادرة، وحثهم على التعويض في هذه الجولة، وأنه يعلم أن هذه البطولة تضم أفضل منتخبات آسيا في هذه الفئة، وأن المهمة صعبة، ولكن ليست مستحيلة، في ظل المستوى المتقدم الذي وصل إليه منتخبنا، والدعم الكافي المقدم لإدارة المنتخب واللاعبين، وقال: نحن نهدف في نهاية السلسلة أن نحصل على أحد المراكز الثلاثة الأولى.

بعد أن تم مناقشة بعض الجوانب الفنية، ودعم الفريق بعناصر جديدة، قادرة على المنافسة وتحقيق الفوز.