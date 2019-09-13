ميرزا ينتزع ذهبية «الأمونيوم» في آسيوية المضمار

المصدر: دبي - محمود شلبي

أضاف قائد منتخب الدراجات، يوسف محمد ميرزا، إنجازاً جديداً لسجله الحافل بالإنجازات المحلية والعربية والقارية، بحصوله على الميدالية الذهبية لسباق الأمونيوم، الذي أقيم أول من أمس، في ختام بطولة كأس آسيا للمضمار، التي أقيمت في مدينة نيودلهي الهندية، ليكون مسك الختام، للمشاركة المشرفة لدراجات الإمارات.

وجاءت ذهبية ميرزا عن جدارة واستحقاق، بعد منافسة مثيرة مع نجوم القارة، في السباق الذي يعد الأقوى في البطولة، حيث تضمن منافسات في «السكراتش والتيمبو والإقصاء والبوينت ريس»، ولتكتمل فرحة بعثتنا، بإضافة الميدالية الثالثة، حيث كان منتخبنا قد فاز بالميدالية البرونزية في سباق المطاردة الفرقية. وأحرز النجم أحمد المنصوري الميدالية الفضية، في سباق النقاط، بما يمثل إنجازاً قارياً رائعاً، يؤكد على تطور دراجات الإمارات، وأنها تسير بخطى ثابتة ومدروسة، بفضل ما تلقاه من رعاية واهتمام ودعم من مجلس إدارة الاتحاد، بقيادة أسامة أحمد الشعفار رئيس الاتحاد الإماراتي والآسيوي، والمتابعة المستمرة من لجنة المنتخبات برئاسة عبد الناصر عمران الشامسي.

سعادة وإشادة

وأعرب نايف عبد العزيز جكه رئيس بعثة منتخبنا في البطولة، عن سعادته البالغة بالإنجاز الذي حققه نجوم المنتخب في البطولة، وبالميدالية الذهبية التي أكملت فرحة الجميع، وأثنى على جهود اللاعبين والجهاز الفني بقيادة بدر ميرزا، الذين أدوا البطولة بروح الفريق الواحد، ما ساهم في نجاح الهدف المنشود، وقدم للجميع الشكر، متمنياً أن تتواصل الإنجازات في البطولات المقبلة، وبدوره، قدم عبد الناصر عمران الشامسي رئيس لجنة المنتخبات، الشكر والتقدير لنجوم المنتخب بقيادة يوسف ميرزا، وأعرب عن تقديره للإنجاز الرائع الذي حقق نجوم المنتخب في البطولة، بفضل إصرارهم وتفانيهم وجهودهم في الاستعداد للبطولة، الذي أثمر عن تحقيق هذه النتائج التي وضعت منتخبنا في مكانة متميزة بين منتخبات القارة الآسيوية، وتمنياتي لمنتخب الكبار ولكافة المنتخبات بالتوفيق في البطولات المقبلة.

إهداء الإنجاز

وأهدى قائد منتخب الدراجات، يوسف محمد ميرزا، الإنجاز الذهبي الذي تحقق في البطولة الآسيوية، للقيادة الرشيدة والقيادات الرياضية، ولمجلس إدارة الاتحاد، ولجنة المنتخبات وأسرة دراجات الإمارات، وأهداه بشكل خاص لأسرته، مؤكداً، أن ما تحقق هو نتاج جهود اللاعبين، واستعدادهم الجيد، مشيراً إلى أن البطولة القارية، هي النقطة، التي سينطلق منها المنتخب، لتحقيق إنجازات جديدة في البطولات المقبلة، لا سيما البطولة العربية للمضمار التي ستقام في مصر.

تهنئة

حرص أسامة الشعفار، قائد مسيرة الإنجازات باتحاد الدراجات، على تهنئة النجم القاري يوسف ميرزا على إنجازه الذهبي، فور انتهاء السباق مباشرة، مؤكداً أن الفوز الذي حققه ميرزا، هو امتداد طبيعي لإنجازاته المتعددة، نظراً لإخلاصه لوطنه، وحرصه على تطوير مستواه، وإصراره على تحقيق الأفضل، ورفع راية الإمارات خفاقة على منصات التتويج، وأشاد الشعفار بجهوده وجهود اللاعبين والجهاز الفني والإداري، وقدم للجميع الشكر، متمنياً دوام التوفيق في البطولات المقبلة.