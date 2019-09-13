سلة شباب الأهلي تهزم الوحدة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

حقق فريقا شباب الأهلي والجزيرة، الفوز في انطلاقة موسم كرة السلة في الجولة الأولى لبطولة كأس الاتحاد، التي افتتحت مساء أول من أمس، في صالة نادي الجزيرة، والتي شهدت مباراتين لحساب المجموعة الأولى، وجاء فوز شباب الأهلي على الوحدة بنتيجة 107-63، فيما فاز صاحب الأرض على بني ياس 63-53، وجاءت المباراة الافتتاحية بين الجزيرة وبني ياس مثيرة، وبحضور راشد عتيق الهاملي عضو مجلس إدارة نادي الجزيرة، رئيس شركة الألعاب الأخرى.

انتهى الربع الأول من المباراة لصالح بني ياس بفارق نقطتين، فيما انتهى الربع الثاني لمصلحة الجزيرة بفارق ثلاث نقاط، ليتقدم الجزيرة في الشوط الأول 31-30. ومع انطلاقة الربع الثالث، تقدم بني ياس في البداية، قبل أن يعود الجزيرة من جديد وينهي الربع الثالث لمصلحته بفارق 8 نقاط، وتقدم الجزيرة في الربع الأخير 15-14، ليفوز بالنتيجة النهائية بفارق 10 نقاط.