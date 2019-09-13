حمدان بن محمد يستقبل بطل العالم حبيب محمدوف

المصدر: دبي - خالد المهيري

استقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهــد دبي، رئيس المجــلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، المصارع العالمي حبيب نور محمــدوف، بطل العالم للوزن الخفيــف في اتحاد الفنــون القتالية المختلطة «UFC»، الذي تُوّج بطلاً للنزال الرئيــس في بطولة «UFC 242»، وذلك في خــتام أســبوع أبوظبي للتــحدي الذي أقيم في صالة «ذي أريــنا» بحلبــة مرسى ياس في أبوظــبي.

ونشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» جانباً من استقبال سموه للبطل العالمي حبيب نور محمدوف.

وكان حبيب نور محمدوف قد أحرز لقب العالم للوزن الخفيف عقب تغلبه على البطل المؤقت للوزن الخفيف الأمريكي داستن بوارييه في الجولة الثالثة بالإخضاع في نزالات بطولة «UFC 242» والتي استضافتها العاصمة أبوظبي السبت الماضي في ختام فعاليات «أسبوع أبوظبي للتحدي».