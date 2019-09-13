مباراة تنس في "برنابيو" بحضور 90 ألف متفرّج

المصدر: البيان الالكتروني

ذكرت "يوروسبورت" نقلاً عن صحيفة "ماركا" الإسبانية الخميس، أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، يرغب في إقامة مباراة بينبين نجمي التنس السويسري روجيه فيدرر والإسباني رفايل نادال على ملعب سانتياغو برنابيو، بحضور جماهيري كبير سيصل إلى 90 ألف متفرج.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه ليس المرة الأولى التي يقترح خلالها بيريز إقامة مباراة تنس على ملعب سانتياغو بيرنابيو، حيث كان من المُقرر إقامة مباراة بين نادال والصربي نوفاك دغوكوفيتش في 2012 لكن لم تقم بسبب إصابة نادال في الركبة.

كانت العاصمة البلجيكية بروكسيل قد شهدت أعلى مُعدل لحضور جماهيري في مباراة تنس العام 2011، خلال مواجهة البلجيكية كيم كليستيرز والأمريكية سيرينا ويليامز، حيث وصل عدد الحضور 35681 متفرجا.

يذكر أن نادال بعد تحقيقه اللقب الـ 19 ببطولات الغراند سلام، أصبح بعيداً عن فيدرير بفارق لقب واحد فقط ومتقدماً على دغوكوفيتش بفارق 3 ألقاب.