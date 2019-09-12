البطل الإماراتي راشد الظاهري يتوّج بـ "الروك كب" في ايطاليا

المصدر: كتب-ياسر قاسم

توّج نجم سباقات الكارتينج راشد الظاهري، ببطولة سباقات «روك كب»، التي احتضنها ميدان مدينة أدريا للسباقات الدولية في إيطاليا، مضيفاً بذلك إنجازاً جديداً في موسم 2019، وتزامن السباق مع الدورة التسعين للجائزة الكبرى للفورمولا-1 الذكرى التسعين لماركة فيراري الإيطالية الشهيرة، وقد احتفل كلاهما بالفوز المذهل الذي حصلت عليه «سكوديريا في أوتودرومو ناسيونالي دي مونزا»، وفي ذات الوقت توّج الظاهري على حلبة أدريا للكارتينج بعد تحقيقه فوزاً مقنعاً، حاز على صدى إعلامي في عالم رياضة السيارات.

وتفصيلاً، شهد موعد انطلاق السباقات أجواءً ماطرة وظروفاً صعبة شكلت تحدياً لجميع المتسابقين، حيث تركت الأمطار على أرضية الحلبة بقعاً مائية جعلت انتقال مركبات المتسابقين منها إلى المناطق الجافة مغامرة محفوفة بمخاطر انزلاق الإطارات، مما سبب حالةً من التردد لدى المتسابقين، إلا أن البطل الإماراتي كانت له رؤية أخرى مكنته من تخطي هذا العائق خلال مرحلة التصفيات، حيث بدأ انطلاقته من المركز الثالث إلى أن فاز بجميع مراحلها، مما أثار إعجاب المشجعين بجرأته وأدائه البطولي، وإصراره على الاحتفاظ بتفوقه حتى وصوله للمرحلة النهائية.