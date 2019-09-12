المنصوري يحرز فضية سباق النقاط في آسيوية المضمار للدراجات

المصدر: نيودلهي - البيان الرياضي

واصل نجوم منتخب الإمارات للدراجات تحقيق النتائج المتميزة والمشرفة، في بطولة كأس آسيا للمضمار، المقامة حالياً في مدينة نيودلهي الهندية، ونجح النجم المتألق أحمد المنصوري في الفوز بجدارة بالميدالية الفضية لسباق «البوينت ريس» الذي أقيم أمس بعد منافسة قوية طوال دورات السباق مع نجوم القارة الآسيوية، واضطر حكام السباق إلى تأجيل إعلان النتيجة النهائية نظراً لتقارب النقاط بين المنصوري ولاعب أوزبكستان الذي منح في النهاية الميدالية الذهبية، وكان لدعم قائد منتخبنا يوسف محمد ميرزا، الذي شارك في السباق، الدور الإيجابي في فوز المنصوري، بعد تنفيذه خطة مُحكمة، أجبرت بقية اللاعبين على ملازمته في جميع الدورات، ما أتاح الفرصة للمنصوري للانطلاق وجمع النقاط، وتحقيق المركز الثاني والميدالية الفضية، التي تعتبر الميدالية الثانية لمنتخبنا، الذي أحرز في اليوم الأول للبطولة برونزية سباق المطاردة الفرقية.

تميز

وأعرب أسامة أحمد الشعفار، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات، عن سعادته بالنتائج المتميزة، التي حققها نجوم منتخب الدراجات في البطولة حتى الآن، والتي تؤكد ما يتحلى به منتخبنا من قدرات فنية ومستوى متطور ومشرف ومتميز، نتيجة إخلاص اللاعبين بقيادة النجم يوسف ميرزا، وتفانيهم في بذل الجهد للوصول للمستوى، الذي أهلهم لتحقيق تلك النتائج التي وضعت دراجات الإمارات، في مكانة متميزة بين المنتخبات الآسيوية، وقدم الشعفار الشكر للاعبين وللجهاز الفني والإداري، متمنياً لهم دوام التوفيق وتحقيق المزيد من النتائج المشرفة، ورفع راية الإمارات خفاقة في بقية سباقات البطولة.

تطور

أكد أسامة الشعفار أن البطولات الآسيوية تتميز بارتفاع المستوى الفني وشدة المنافسة، نظراً لتطور اللعبة وقوة المنتخبات ووجود نخبة من أفضل اللاعبين في صفوفها ومشاركة منتخبنا في البطولة، وتحقيقه النتائج الإيجابية يؤكد أنه أصبح ضمن المنتخبات الصفوة في القارة الآسيوية.