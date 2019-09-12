منتخبنا لـ«الطاولة» إلى إندونيسيا اليوم لخوض البطولة الآسيوية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تغادر البلاد اليوم، بعثة منتخبنا الوطني لكرة الطاولة، في طريقها إلى إندونيسيا، لخوض منافسات البطولة الآسيوية لكرة الطاولة للرجال، التي تنطلق الأحد المقبل وتستمر لمدة أسبوع، ويرأس البعثة حسن الزرعوني الأمين العام للاتحاد، وتضم المدرب الصيني شاو لي، وثلاثة لاعبين، وهم: عبدالله البلوشي، وصلاح الدين عبدالحميد، وعيسى البلوشي، والذين قادوا منتخب تحت 21 سنة منذ أسابيع قليلة، للفوز بالميدالية الذهبية في بطولة غرب آسيا بالعاصمة الأردنية عمان، ويتطلع منتخبنا إلى تحقيق إنجاز التأهل لنهائيات كأس العالم المقبلة، رغم فارق الخبرة الكبير بين لاعبي «الأبيض»، وبين أغلب المنتخبات الآسيوية المشاركة.

انتخابات

ويخوض حسن الزرعوني الأمين العام للاتحاد، وأحمد البحر أمين السر العام المساعد للاتحاد، انتخابات الاتحاد الآسيوي للعبة، والمقررة خلال الجمعية العمومية العادية يوم 17 سبتمبر الجاري، والتي تنعقد على هامش بطولة إندونيسيا، وينافس الزرعوني على أحد مقاعد المكتب التنفيذي، بينما ينافس البحر على مقاعد عضوية اللجنة الفنية للاتحاد القاري، وسيلحق بالبعثة بعد أيام لحضور الإنتخابات.

حسابات

أوضح أحمد البحر أن الوصول إلى نهائيات كأس العالم لكرة الطاولة المقبلة يمر بحسابات معقدة خلال البطولة الآسيوية في إندونيسيا، والمطلوب منها تأهل 16 منتخباً إلى المونديال من بين أكثر من 45 دولة مشاركة، وأشار إلى أن ما يزيد من أمل «الأبيض» في تكرار للإنجاز الذي تحقق منذ عامين أن الاتحاد الدولي يعتمد مشاركة أول 12 منتخباً مصنفاً على مستوى العالم، مباشرة إلى المونديال، وأغلب تلك الدول من القارة الآسيوية المتقدمة كثيراً في تلك اللعبة.فارق الخبرة

وأضاف البحر أنه رغم فارق الخبرة الكبيرة بين لاعبينا والمنتخبات الآسيوية المشاركة، فإن هناك عوامل أخرى يجب وضعها في الاعتبار عند التحدث عن فرص «الأبيض» في الوصول إلى المونديال، وأهمها قرعة البطولة، والتي يمكن أن تخدم كثيراً منتخبنا، وأكد أنه بعيداً عن تلك الحسابات، إلا أن منتخبنا قادر على مقارعة المنتخبات العربية والخليجية بقوة في البطولة القارية.