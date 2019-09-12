25 لاعباً يمثلون جوجيتسو الإمارات في مونديال بوخارست

المصدر: أبوظبي - وام

وصلت أمس إلى العاصمة الرومانية بوخارست، بعثة منتخبنا الوطني للجوجيتسو للأشبال تحت 16 سنة، والناشئين تحت 18 سنة، للمشاركة في بطولة العالم للأشبال، والبلقان المفتوحة للناشئين، وتضم البعثة عبدالله الشامسي مشرفاً إدارياً، والمدرب رامون ليموس المدير الفني، ومساعده سيلفا مارشيو، إضافة إلى 25 لاعباً 12 منهم لمنتخب الأشبال هم: حمد الشحي ومحمد الشحي للمشاركة في وزن 38 كغ، وسهيل تركمان وزن 42، ومحمد الكتبي ومحمد الكعبي في وزن 46، وراشد الشحي في وزن 50، وحمدان المنصوري وزايد الشامسي في وزن 55، وفراج العولقي وسعود الحوسني في وزن 60، وسلطان الحوسني في وزن 66، وسيف جاسم المنصوري في وزن 73، فيما ضمّت بعثة منتخب الناشئين تحت 18سنة 13 لاعباً، هم: سالم زايد وخالد بن شملان في وزن 46، ومايد الشحي وعمر السويدي في وزن 50، وأحمد الزعابي وعبدالرحمن حيدره في وزن 55، وخالد الشحي في وزن 60، ومهدي العولقي وسلطان الحوسني في وزن 66، وهزاع القبيسي في وزن 73، وسالم زايد وسعيد الكبيسي في وزن 81، ونايف المنصوري في وزن فوق الـ 81 كغ، ومن المنتظر أن يخضع منتخب الأشبال لإجراءات الوزن الرسمية مساء اليوم، على أن تنطلق المنافسات غداً، فيما سيخضع منتخب الناشئين لإجراءات الوزن والاعتماد لبطولة البلقان للناشئين مساء غدٍ وتبدأ المنافسات صباح السبت المقبل.

إعداد

وأكد يوسف البطران، عضو مجلس إدارة الاتحاد المشرف على المنتخبات الوطنية، أن الاتحاد برئاسة عبدالمنعم الهاشمي يهتم بشكل كبير بتلك المشاركة سواء لمنتخب الأشبال أو لمنتخب الناشئين، لا سيما أنها فرصة لقياس معدل التطور بالنسبة للاعبينا، والتعرف على الجديد في المدارس الأخرى المنافسة، مشيراً إلى أن تلك المشاركة تكتسب قيمة مضافة كونها تمثل أفضل إعداد للاعبينا قبل الدخول في بطولة العالم المشتركة للناشئين والشباب والكبار المقرر لها نوفمبر المقبل، والتي ستقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للجوجيتسو.

ثقة

وقال البطران: «ثقتنا بلا حدود في لاعبينا، وعندما نشارك في أي بطولة بالخارج نلعب من أجل المنافسة وحصد الميداليات، لأن أبطالنا اعتادوا تحقيق الإنجازات في كل المحافل، لا سيما في ظل الانتشار الواسع للعبة على مستوى المدارس من خلال «برنامج صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد المدرسي للجوجيتسو»، الذي تم إطلاقه عام 2008، وكذلك انتشارها في المؤسسات الانضباطية بالدولة وعلى رأسها القوات المسلحة والشرطة".

اهتمام خاص

أكد المدرب رامون ليموس أن الاتحاد مُهتم بصناعة أكثر من منتخب في كل فئة، وأنه يولي اهتماماً خاصاً بفئة الناشئين والشباب على اعتبار أنهم مستقبل اللعبة في الدولة، مشيراً إلى أن اللاعبين استعدوا بشكل جيد للبطولة كلٌّ في ناديه قبل المعسكر الأخير في مبادلة أرينا بأبوظبي، مضيفاً أن الإمارات تملك أفضل مشروع لنشر وتطوير تلك الرياضة في العالم، وأنها أصبحت أكبر موطن لرياضة الجوجيتسو في العالم حالياً، ويمكن لها أن تملك 200 لاعب حزام أسود خلال 6 سنوات.