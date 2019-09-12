«نصف ماراثون رأس الخيمة» يعود فبراير المقبل

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة أمس عن عودة الحدث الرياضي الشهير «نصف ماراثون رأس الخيمة» إلى جزيرة المرجان مع انطلاق نسخته الرابعة عشرة يوم 21 فبراير 2020.

بإمكان العدائين المحترفين والهواة الآن التسجيل في أسرع نصف ماراثون في العالم للمشاركة في سباقات مختلفة مصممة لتناسب كل القدرات، واختبار تجربة لا تنسى في موقع مذهل.

وبدأت الاستعدادات لتنظيم الحدث السنوي واستقبال العدائين، وستستضيف جزيرة المرجان والمطلة على الفعالية الرياضية، حيث سيحظى المشاركون بفرصة الاستمتاع بالمناظر الخلابة للشواطئ الرملية ومياهها المتلألئة على طول مضمار السباق.