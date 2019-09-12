إطلاق البرنامج الرياضي لنزلاء المراكز العقابية

المصدر: دبي - عدنان الغربي

أطلق مجلس دبي الرياضي النسخة الثالثة من البرنامج الرياضي لنزلاء المراكز العقابية والإصلاحية بدبي بالتعاون مع الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة دبي، ويأتي البرنامج ضمن فعاليات مبادرة حمدان بن محمد للرياضة المجتمعية، ويهدف إلى توفير بيئة رياضية صحية للنزلاء داخل المراكز وتأهيلهم لمرحلة ما بعد الخروج وتوفير فرص ممارسة الرياضة والنشاط البدني لهم، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، بحضور سعيد حارب أمين عام المجلس، والعميد علي الشمالي مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، والعميد مروان عبد الكريم جلفار نائب مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، وناصر التميمي رئيس مؤسسة أي سي ريبس الإمارات للإدارة الرياضية.

علاقة قوية

وأكد سعيد حارب العلاقة القوية والشراكة الاستراتيجية التي تربط مجلس دبي الرياضي وشرطة دبي وحرص كل منهما على دعم جهود نشر ممارسة الرياضة لمختلف فئات المجتمع لما لها من فوائد كبيرة على صحة وسعادة ممارسيها، وقال: نعتبر نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية من مختلف جنسياتهم جزءاً من المجتمع، ويمكن أن تساهم الرياضة في دعم عملية تأهيلهم وعودتهم إلى المجتمع وهم يتمتعون بصحة وسعادة ويكونون أفراداً نافعين لمجتمعاتهم، وأضاف: شهد العامان الماضيان عملاً مشتركاً بين المجلس والشرطة لتأهيل مدربين من داخل المؤسسات العقابية والإصلاحية لتدريب النزلاء، كما حرصنا على تزويد هذه المؤسسات بالأجهزة الرياضية المناسبة التي تساهم في إسعاد النزلاء، وبعد النجاح الذي شهدته هذه التجربة يسر المجلس أن يواصل التعاون مع شرطة دبي في تنظيم البرنامج الرياضي للنزلاء، وتوفير كل السبل التي تشجع على ممارسة الرياضة لكل فئات المجتمع، كما حرصت لجنة المرأة والرياضة في المجلس على زيارة المؤسسات العقابية خلال الاحتفالات الوطنية بيوم المرأة، وهنأت النزيلات بيوم المرأة الإماراتية، وكرمت المقدم جميلة الزعابي مدير إدارة سجن النساء بهذه المناسبة.

تعاون متميز

وبدوه، أثنى العميد علي محمد الشمالي على التعاون القائم بين المجلس وشرطة دبي، وقال: نشكر مجلس دبي الرياضي على تعاونهم المتميز مع الإدارة العامة للمراكز العقابية الإصلاحية في دعم النشاط الرياضي في هذه المراكز من خلال البرنامج الرياضي للنزلاء الذي يقام تحت مظلة مبادرة حمدان بن محمد للرياضة المجتمعية، الذي يشمل إقامة دورات رياضية للنزلاء على مدار العام والتي بدأت بإعداد دورة إعداد حكام كرة سلة، وتلتها دورة إعداد مدربي لياقة بدنية للنزلاء ومدربي يوغا، التي تهدف إلى إيجاد بيئة رياضية سليمة داخل هذه المراكز، ويعد هذا البرنامج من المبادرات المتميزة كونه الأول من نوعه في العالم، حيث يتمكن النزلاء المتدربون من إدارة حصص تدريب في اللياقة البدنية واليوغا وكرة السلة للنزلاء داخل هذه المراكز، بالإضافة إلى أنه يؤهل النزيل للاندماج بالمجتمع عقب خروجه من المركز، حيث تؤهله للعمل في صالات اللياقة البدنية ومراكز التدريب لمختلف الرياضات.

دورات

سيتم خلال النسخة الثالثة من البرنامج هذا العام تنظيم دورات لإعداد مدربي لياقة بدنية للرجال والسيدات معتمدة من الاتحاد الدولي لمدربي اللياقة البدنية المحترفين خلال شهر أكتوبر المقبل، كما سيتم تنظيم دورات إعداد منظم فعاليات رياضية للرجال والسيدات خلال شهر نوفمبر المقبل.