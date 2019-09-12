نتائج منطقية في افتتاح دوري رجال اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

جاءت نتائج الجولة الأولى بدوري رجال اليد والتي أقيمت، أول من أمس، وشهدت خمس مباريات بمجملها منطقية، بفوز مستحق للشارقة حامل اللقب على الوافد الجديد فريق مليحة بنتيجة 28/16، وأطرف ما في المباراة، قيام فريق مليحة قبل بداية المباراة بتقديم باقة ورد لفريق الشارقة بمناسبة حصوله على كأس السوبر، وفي باقي النتائج تغلب فريق شباب الأهلي على ضيفه الوحدة بنتيجة 31/25، كما تفوق فريق الوصل على بني ياس بنتيجة 29/20، والحال لم يختلف لدى فريق النصر، الذي تجاوز بسهولة على أرضه فريق الظفرة بنتيجة 28/19، وتمثلت المفاجأة الوحيدة في لقاء ديربي أبناء العاصمة، حيث أخفق فريق الجزيرة، وخسر أمام مستضيفه فريق العين بنتيجة 26/23.