منتخب اليد يواصل استعداده لـ«آسيوية الكويت»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

يدخل منتخب رجال اليد اليوم بصالة صلاح الدين الرياضية بدبي، محطة إعداده الثالثة، والتي تأتي ضمن 16 محطة داخلية وخارجية، إضافة للمعسكرات الخارجية والتي تأتي في إطار تحضيراته للمشاركة في البطولة الآسيوية التاسعة عشرة، والتي تحتضنها دولة الكويت من 15 - 30 يناير المقبل والمؤهلة لكأس العالم 2021 في مصر، ويؤدي المنتخب حصتين تدريبيتين يوم غدٍ، وبعد غد، يسعى من خلالها الجهاز الفني بقيادة المدرب الجديد الإسباني خافير أزانزا لرفع معدلات اللياقة البدنية مع تعزيز الجانب المهاري الفردي، للقائمة الأولية للأبيض الإماراتي التي ضمت 25 لاعباً.

وكان منتخبنا الوطني قد دشن مراحل إعداد بمحطته الأولى بنادي الوصل وتبعها بمحطته الثانية بنهاية شهر أغسطس الماضي بنادي الشارقة.