شراكة بين «الرياضات الإلكترونية» و«جي إي إم»

المصدر: دبي - خالد المهيري

أعلنت جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع «جي إي إم» العالمية والمتخصصة في إقامة المعارض والفعاليات الخاصة بالرياضات الإلكترونية، ووقع من جانب جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية المستشار سعيد علي الطاهر الأمين العام للجمعية، ومن جانب شركة «جي إي إم» جيمس ماجي الشريك المؤسس للشركة، بحضور عبدالرحمن الخاجه عضو المكتب الاستشاري بالجمعية، وأكدت الأمانه العامة للجمعية سعيهم الدائم لإقامة الشراكات التي ستساهم في تطوير و إثراء الرياضات الإلكترونية في الدولة، وأضاف عبدالرحمن الخاجه، عضو المكتب الاستشاري بالجمعية، أن الشراكة الاستراتيجية مع «جي إي إم» ما هي إلا البداية لمجوعة كبيرة من الشراكات المستقبلية مع عدد كبير من الجهات المهتمة بمجال الرياضات الإلكترونية.