«سنوكر الإمارات» يشارك ببطولة العالم في ميانمار

المصدر: دبي - ياسر قاسم

يشارك منتخبنا الوطني للسنوكر في بطولة العالم للسنوكر في ميانمار التي تقام من 16 - 26 سبتمبر الجاري، ويغادر وفد المنتخب الوطني من دبي بعد غد، برئاسة محمد عبدالله، رئيس لجنة المسابقات في اتحاد البلياردو والسنوكر، ويضم الوفد 6 لاعبين هم: محمد مصطفى شهاب، محمد الجوكر، أحمد شهاب، أحمد عبدالقادر، يحيى السويدي، راشد الشكيلي، تقام البطولة في فئتين هما الفرق و6 كرات.

واستعد المنتخب للبطولة من خلال معسكر خاص في دبي اشتمل على تدريبات يومية في نادي الاتحاد بالقوز لمدة أسبوعين بمشاركة جميع اللاعبين، وانضم لهم اللاعب محمد شهاب بعد مشاركته في بطولة العالم للنخبة التي أقيمت في تايلاند مؤخراً.