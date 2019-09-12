14 شوطاً في تحديات ثنايا الهجن بالمرموم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنافست الهجن العربية الأصيلة المملوكة لمؤسسات أصحاب السمو الشيوخ صباح أمس في 14 شوطاً ضمن سباقات المرموم 2019، في السباقات المخصصة لسن الثنايا لمسافة 6 كم، وكعادتها تميزت مؤسسة هجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم من خلال المضمر سعيد سالم الجنيبي لـ «الظبي» والذي تصدر الشوط الثالث عشر للثنايا البكار المحليات، فيما تقدم غياث الهلالي المضمر المتميز لهجن العاصفة «ذات الاسم» لصدارة الشوطين الرئيسيين للثنايا البكار، وتمكنت «الشاهينية» بالشعار العاصفي من حسم صدارة الشوط الأول للثنايا البكار المحليات، وبالمقابل كانت «الشاهينية» الأخرى بذات الشعار المكسو باللونين الأبيض والأسود هي صاحبة ناموس الحول المهجنات في ثاني الأشواط للثنايا البكار المهجنات.