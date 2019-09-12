قرارات مهمة لـ«عربي الجودو» في تونس

المصدر: تونس - البيان الرياضي

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للجودو، برئاسة المهندس اليمني نعمان شاهر، اجتماعاً مهماً، على هامش البطولة العربية للجودو التي اختتمت مؤخراً في تونس، واتخذت خلاله جملة من التوصيات والقرارات بعد تقييم مسيرة الاتحاد خلال الفترة الماضية على ضوء التقارير الفنية والإدارية، وتمت مناقشة أجندة الاتحاد لما تبقى من أنشطة موسم 2019 الحالي، كما تمت مناقشة بطولات وأنشطة الاتحاد لعام 2020، حيث تم التأكيد على إقامة البطولة العربية للجودو والكاتا لجميع المراحل بالعاصمة الأردنية عمّان من 1 - 5 نوفمبر المقبل، وتمت الموافقة على إقامة البطولة العربية للأندية والمنتخبات في المغرب خلال شهر فبراير من العام الجديد، والموافقة على انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد في نوفمبر المقبل على هامش البطولة العربية للجودو التي تقام في الأردن.