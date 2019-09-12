نجاح كبير لورشة جراحة المناظير في دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حققت ورشة جراحة المناظير نجاحاً كبيراً في ضيافة دبي، والتي أقيمت للمرة الأولى في الشرق الأوسط، وبالتعاون مع الجمعية الأمريكية لجراحة المناظير بإشراف الدكتور الأمريكي مارك هوتشينسون، رئيس جراحي العظام والطب الرياضي في شيكاغو.

وقام بتنظيم الورشة مركز العظام المتميز بدبي «دي أيكس بون»، الذي سيتم افتتاحه قريباً، ويضم نخبة من أشهر الاستشاريين والأخصائيين في جراحة العظام والطب الرياضي، كما نظمت الورشة بالتعاون مع جمعية الإمارات لجراحة العظام والطب الرياضي.

وحققت الورشة نجاحاً كبيراً، وحضرها كبار جراحي العظام من داخل الدولة وخارجها بهدف تدريب الجراحين على أحدث التقنيات الجراحية، وأكدت الورشة أنه لا داعي للسفر للخارج من أجل العلاج، في ظل ما لدى دبي من مستوى متقدم ومتطور.