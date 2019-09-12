«أبوظبي» و«الفيكتوري» إلى ريبادورو البرتغالية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تغادر البلاد اليوم، زوارق أبوظبي والفيكتوري تيم، لخوض منافسات الجولة الرابعة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2، والتي تستضيفها مدينة ريبادورو البرتغالية، اعتبارا من يوم غدٍ، وتستمر حتى الأحد المقبل، وهي الجولة ما قبل الختامية للبطولة العالمية، ويتصدر فريق أبوظبي الترتيب العام حاليا للبطولة برصيد 55 نقطة عبر النجم الشاب راشد القمزي، ويحل ثانياً زورق الشارقة بقيادة فرديناند زينديربيجن والذي يمتلك 25 نقطة، بينما يحل ثالثاًَ البرتغالي دوارتي بينيفتي بـ 23 نقطة، وأما مؤسسة الفيكتوري تيم، فتشارك عبر الزورقين فيكتوري 4 بقيادة أحمد الفهيم وفيكتوري 27 بقيادة منصور المنصوري، وظهر البطلان في المنافسات خلال الجولات الثلاث الماضية وأظهرا مستوى متطوراً من جولة إلى أخرى، ويأملان تحسين موقعهما في لائحة الترتيب.