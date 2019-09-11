رئيس الاتحاد البحريني : مشاركة أبنائنا في"يد الإمارات" في مصلحة اللعب

المصدر: دبي : فائز بجبوج



أكد علي عيسى رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد ان تواجد ومشاركة أبناء مملكة البحرين ضمن ضفوف اندية الامارات لكرة اليد يصب في مصلحة اللعبة بدولة الامارات الحبيبة ومملكتنا الغالية بشكل خاص والمنطقة الخليجية بشكل عام.

وثمن قرار رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، والذي منح الفئات الأربعة بالمشاركة في بطولات الأندية الإماراتية، واستثمرته بعض الأندية الإماراتية وفق لوائح اتحاد اللعبة بدولة الامارات بمشاركة عدد من لاعبي مملكة البحرين بمشاركة إخوانهم في دولة الامارات بساحات اللعبة، من خلال تواجد اللاعبين علي ميرزا ضمن صفوف فريق الشارقة، ومحمد حبيب حسن بصفوف فريق نادي شباب الأهلي، وفي الطريق اللاعب الثالث علي عيد لينضم لصفوف فريق النصر في الموسم الجديد، مؤكداً الاستعداد للدفع وتسهيل مهمة اي لاعب بحريني للتواجد ضمن صفوف اندية الامارات.