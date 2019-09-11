استقبال حافل بالورود لمنتخب الأمل للسباحة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حظيت بعثة منتخب السباحة للناشئين، باستقبال حافل، لدى عودتها أول من أمس، قادمة من الكويت، محملة بـ22 ميدالية ملونة، جمعتها في بطولة الألعاب الخليجية 27، والتي شهدت مشاركة 6 منتخبات، بالإضافة إلى تحقيق كأس أفضل سباح في مرحلة 13 عاماً، عن طريق السباح الواعد سالم غالب، وهو إنجاز يحدث لأول مرة في تاريخ السباحة الإماراتية، وكان في استقبال البعثة بمطار دبي الدولي، سلطان السماحي رئيس الاتحاد وجمعة البلوشي نائب الرئيس وخليفة الكعبي المدير المالي، ومن الهيئة العامة للرياضة حسن الرمسي مدير المراسم، إضافة إلى طارق العريدي مدير المراسم والعلاقات الدولية باللجنة الأولمبية الوطنية، وحرصوا على تقليد أكبر بعثة شاركت في بطولات الخليج، بالورود الزاهية، تقديراً للنتائج المشرّفة والكم الكبير من الميداليات الملونة المحققة، وتوجه السماحي بالشكر إلى أعضاء الجهازين الفني والإداري للمنتخب، على المجهود المشرّف الذي تحقق خلال الفترة الماضية، كما أشاد بحضور اللجنة الأولمبية والهيئة العامة للرياضة لاستقبال أبطال الغد.