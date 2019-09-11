انسحاب «طائرة عجمان» من كأس نائب رئيس الدولة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعلن اتحاد الكرة الطائرة، إجراء تعديل على جدول مباريات كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للموسم الرياضي 2019 /2020، وذلك بعد انسحاب فريق الطائرة بنادي عجمان من المسابقة.

وأوضح الاتحاد أنه تقرر إلغاء جميع مباريات نادي عجمان المدرجة بجدول مسابقة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، والمقرر انطلاقتها يوم 14 سبتمبر الجاري. وبعد انسحاب عجمان، ستقتصر المشاركة في البطولة على 9 أندية فقط، وسبق أن تم تقسيمها على مجموعتين، وتضم المجموعة الأولى، 5 أندية، وهي: العين وبني ياس والنصر وحتا والظفرة، وأما المجموعة الثانية، تضم 4 أندية، وهي: شباب الأهلي والجزيرة والوصل والوحدة.