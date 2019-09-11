«حشيمة» و«صوغان» يتصدران الحول والزمول في المرموم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

استضاف ميدان المرموم تحفة ميادين الهجن العربية الأصيلة، صباح أمس، تحديات الحول والزمول للهجن المملوكة لأبناء القبائل، وذلك ضمن سباقات المرموم 2019، وأقيم السباق الذي شهد تنافساً مثيراً بين الشعارات المختلفة على مدار 16 شوطاً لمسافة 6 كم، ودفع ناصر محمد غنّام الهاملي بمطيته المميزة في عالم سباقات الهجن «حشيمة» لتحصد صدارة الشوط الرئيسي للحول المحليات، ولم تتأخر «الختاله» المملوكة لعلي سالم الكتبي عن درب الفوز، وحسمت جائزة ثاني الأشواط للحول المهجنات، وأما شعار عبدالله أحمد بالعود الرميثي، والذي اعتاد على الناموس، فسجل ظهوراً قوياً من خلال الشوط الثالث للزمول المحليات، الذي تصدره «صوغان»، وكان «النشمي» المملوك لشعار مطر سعيد بن حلوه الكتبي، هو الفائز في رابع الأشواط للزمول المهجنات، وشهد الشوط الثالث عشر والذي خصص للحول المحليات، الظهور المميز والرائع للمطية «شواهين» المملوكة لسعيد محمد طويلب المنصوري.