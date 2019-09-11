«دبي البحري» يثمّن دور الشرطة في إنجاح الموسم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أشاد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالدور الكبير والمميز والتعاون المثمر القائم مع الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية وفي مقدمتها القيادة العامة لشرطة دبي من أجل إنجاح كافة الأنشطة والفعاليات الرياضية البحرية التي ينظمها النادي كل موسم، وثمّن محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي للنادي الدور الرائد الذي تلعبه القيادة العامة لشرطة دبي بمختلف إداراتها في تأمين وإنجاح كافة السباقات البحرية التي تقام في شواطئ دانة الدنيا، بما يضمن سلامة وأمن المشاركين واللجان المنظمة، جاء ذلك خلال زيارة العقيد عبيد بن حضيبة، مدير مركز شرطة الموانئ بالوكالة، يرافقه المقدم علي النقبي، رئيس قسم الإنقاذ البحري في مركز شرطة الموانئ إلى مقر النادي بحضور مديري الإدارات بالنادي هزيم القمزي مدير إدارة السباقات، ومحمد عبدالله الشامسي مدير إدارة الدعم المؤسسي، ومحمد سيف المري من الاتصال الحكومي، وقام حارب في ختام اللقاء بإهداء العقيد عبيد بن حضيبة درع النادي، تقديراً للدور الكبير للقيادة العامة لشرطة دبي في إنجاح الأنشطة والفعاليات التي ينظمها النادي.