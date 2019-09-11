«آسيوي الكاراتيه» يبحث خارطة الطريق في دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عقد الاتحاد الآسيوي للكاراتيه اجتماعاً مهماً بدبي، برئاسة اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس اتحاد الإمارات للكاراتيه، حضره راشد آل علي النائب الثاني لرئيس الاتحاد القاري، الأمين العام لاتحاد الإمارات للكاراتيه وكونغ ام شن الأمين العام للاتحاد الآسيوي، وجن جي هونغ المدير العام للاتحاد، والخبير محمد عباس المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للكاراتيه، لمناقشة خطة العمل المقبلة للاتحاد القاري وخطة البطولات المقبلة حتى 2020، وتفعيل دور اللجان العاملة، وتشكيل اللجان الجديدة، إضافة إلى تحديد آلية عمل اللجان العاملة والتي تم تشكيلها في الاجتماع الدوري الأول وأيضاً تفعيل دور المرأة في نشاط الاتحاد الآسيوي وإقامة دورات للحكام والمدربين التي من المنتظر إقامتها على هامش البطولات الآسيوية المقبلة حتى أولمبياد طوكيو 2020.