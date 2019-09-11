مباراتان في افتتاح موسم كرة السلة

المصدر: دبي ـ ياسر قاسم

تنطلق اليوم مسابقات موسم كرة السلة ببطولة كأس الاتحاد بمشاركة 10 فرق وتشارك لأول مرة في المسابقة فرق العين، الجزيرة، الظفرة والوحدة وتم توزيع الفرق العشرة على مجموعتين وضمت المجموعة الأولى فرق شباب الأهلي، النصر، بني ياس، الوحدة والجزيرة، فيما ضمت المجموعة الثانية فرق الوصل، الشارقة، العين، الظفرة والبطائح.

وتنطلق بطولة كأس الاتحاد اليوم بمواجهتين على صالة نادي الجزيرة لفرق المجموعة الأولى بين بني ياس والجزيرة، الوحدة وشباب الأهلي، وتقام غداً مباراتان للمجموعة الثانية بصالة نادي الظفرة بين البطائح والشارقة، الظفرة والعين وسيكون فريقا النصر والوصل في الراحة خلال الجولة الأولى.