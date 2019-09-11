اجتماعات آسيوية للجان المسابقات والمالية والمجتمعية

المصدر: دبي - العوضي النمر

يعقد الاتحاد الآسيوي عدة اجتماعات للجانه المختلفة لمناقشة خطة العمل خلال الدورة الانتخابية الحالية الممتدة حتى عام 2023، وذلك خلال شهر سبتمبر الجاري بعد اعتماد تشكيل اللجان بشكل رسمي من المكتب التنفيذي وتعميمها على الاتحادات الأهلية، وسيكون أول الاجتماعات يوم 17 من الشهر الجاري للجنة المسابقات، ويشهد الاجتماع عبدالله ناصر الجنيبي عضو اللجنة، فيما سيحضر هشام الزرعوني اجتماع اللجنة المالية يوم 19 سبتمبر الجاري، ويشهد عمران الجسمي اجتماع لجنة المسؤولية المجتمعية الذي سيعقد يوم 23 من الشهر الجاري.

يذكر أن اتحاد الكرة خصص له 7 مقاعد في مختلف لجان الاتحاد الآسيوي للمرة الأولى، ما يعد إنجازاً وفرصة لتأهيل كوادر انتخابية خلال المرحلة المقبلة.