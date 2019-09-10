"البيان الرياضي" يطرح "خلاصة حل" لبلوغ الأولمبياد

المصدر: دبي-علي شدهان

يطرح "البيان الرياضي"، "خلاصة حل" من 3 محاور محددة لتحقيق حلم رياضة الإمارات المتمثل في بلوغ دورات الألعاب الأولمبية بصورة عامة، وليس ما يتعلق بالدورة الـ 32 في طوكيو 2020، والتي لا يفصلنا عنها سوى 11 شهرا فقط، وغالبية الاتحادات الرياضية بالدولة في حالة "سبات"، والمعنيون عن الشأن الرياضي "بلا حلول" جذرية.

ويتمثل المحور الأول بإطلاق مشروع أولمبي وطني موحد بإشراف حكومي مباشر، على أن تكون الجهات الرياضية المعنية أدوات تنفيذية فقط، والثاني باستثمار الكوادر الوطنية والاستعانة بالكفاءات العربية والأجنبية بالدولة باعتبارها الأعرف بخصوصيات الرياضة الإماراتية، والثالث بتركيز كافة الجهود على الموهوبين الإماراتيين، والاستفادة القصوى من الخامات التي يفرزها تطبيق قرار "الفئات الأربع".